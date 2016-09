Speeltuin Zeewijk zoekt bestuur en vrijwilligers

Foto Fokke Zaagsma Speeltuin De Speelhoek in IJmuiden-Zeewijk.

IJMUIDEN - Voor een doorstart van speeltuin Zeewijk worden bestuursleden en vrijwilligers gezocht. Aanmeldingen zijn absoluut noodzakelijk want de speeltuin valt of staat met de komst van nieuwe mensen die de handen uit de mouwen willen steken.

Door Evelien Engele - 12-9-2016, 15:51 (Update 12-9-2016, 15:55)

Gemeente Velsen heeft Stichting Welzijn Velsen gevraagd of zij wil onderzoeken of een doorstart van de speeltuin haalbaar is. Stichting Welzijn Velsen heeft op haar beurt het wijkplatform gevraagd om mee te denken.

Na een brainstormsessie door de werkgroep is gesteld dat de eerste prioriteit het installeren van een nieuw bestuur is en het zoeken van nieuwe vrijwilligers. De werkgroep doet een oproep aan mensen die vrijwillig een bestuurstaak op zich willen nemen en/of als vrijwilliger bij de speeltuin willen helpen.

Qua werkzaamheden valt te denken aan onderhoud van speeltoestellen en aanwezigheid tijdens openingstijden. Ina de Vos, voorzitter van het wijkplatform hoort van bewoners dat ze de speeltuin onmisbaar vinden. ,,Dit is dé manier om te laten blijken hoe belangrijk men dit vindt.’’

Wie zich wil aanmelden of vragen heeft, kan voor 1 november contact opnemen met Marjolijn Houwing via 0255-548549 of via houwing@welzijnvelsen.nl" target="_blank" title="">houwing@welzijnvelsen.nl