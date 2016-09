Gelukkig hebben we goede EHBO’ers

VELSEN-ZUID - Snelheid over de rotsen, obstakels en schansen en behendigheid in de bochten en kuilen. Dat zijn de factoren die bepalen of je wint of verliest bij de Mini Downhill Cup.

Door Marcel Tabbers - 11-9-2016, 18:19 (Update 11-9-2016, 18:19)

Op de skiheuvel in recreatiegebied Spaarnwoude is Joey van Veghel deze zondag de beste downhill-fietser van de in totaal 91 deelnemers.

Het ziet er spectaculair uit bij de finish. Iedere keer springt er een deelnemer over de laatste zandheuvel om vervolgens over de finishlijn te rijden. ,,Applaus voor iedereen die z’n...