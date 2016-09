Minder acute opnames

VELSEN - Het aantal keer dat in Velsen iemand gedwongen werd opgenomen op last van de burgemeester lijkt te dalen. In 2015 gaf de burgemeester twintig keer een zogeheten ’inbewaringstelling’ af. In 2016 is dat tot nu toe pas zes keer nodig geweest.

Door Van onze verslaggever - 10-9-2016, 14:46 (Update 10-9-2016, 17:10)

Zo’n ’inbewaringstelling’ geeft de burgemeester af als iemand zo in de war is, dat hij of zij een acuut gevaar is voor zichzelf of anderen. Het gevaar moet zo ernstig zijn dat de gang naar een rechter te lang...