Wéér kritiek op bestrating in Velsen

VELSEN - De bestrating van wegen, fietspaden en trottoirs in Velsen wordt voor de zoveelste keer in korte tijd bekritiseerd. Deskundige Atze Dijkstra van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zet desgevraagd vraagtekens bij de situatie op de kruising van de Hagelingerweg met het Burgemeester Weertsplantsoen in Santpoort-Noord, waar zich eind juli een fataal ongeval heeft afgespeeld.

Door Carlo Nijveen - 8-9-2016, 14:46 (Update 8-9-2016, 14:46)

Dijkstra betwijfelt of de gemeente Velsen er goed aan heeft gedaan om zowel het fietspad dat over het kruispunt loopt als het omliggende wegdek roodkleurig...