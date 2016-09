Ship of Fools vervoert hoop zotheid met satire

IJMUIDEN - ,,Wil je de vrijdagnachtclub zien?”, vraagt August en hij gaat voor naar het onderruim van Ship of Fools dat op de helling van Van Laar in IJmuiden ligt. Het is de huiskamer waar de acht artiesten elke avond samen aan de lange houten tafel eten, de creatieve plek waar ze hun voorstellingen bedenken en het podium waar vrijdags bezoekers welkom zijn.

Door Evelien Engele e.engele@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 16:55 (Update 7-9-2016, 18:21)

Om zich te laten onderdompelen in cabaret, theater, muziek en burleske. Alles met een lach, alles met een satirische...