Velserbroeker gaat vrijuit na dood hondje

AMSTERDAM/HAARLEM - Het gerechtshof in Amsterdam heeft een 32-jarige Velserbroeker vrijgesproken van schuld aan de dood van zijn pup.

Door Jeannine Verhagen - 7-9-2016, 12:01 (Update 7-9-2016, 12:25)

Het Hof vindt dat niet kan worden bewezen dat het hondje is overleden omdat de man hem niet goed zou hebben verzorgd. De aanklager bij het hof had 30 uur taakstraf tegen de Velserbroeker geëist. Volgens hem had de dood van het dier voorkomen kunnen worden.

De vijf maanden oude bullterriër overleed in december 2013 in Haarlem aan een dubbele longontsteking. De rechtbank veroordeelde...