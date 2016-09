Bezoek windmolens is een echt uitje

foto Ko van Leeuwen Lekker eten met het uitzicht op windmolens

IJMUIDEN - Vanaf het strand zijn het stipjes op zee. Maar wie windmolens van dichtbij wil zien, moet beschikken over een vaartuig.

Door Pieter van Hove - 6-9-2016, 14:26 (Update 6-9-2016, 14:26)

Dat is niet voor iedereen weggelegd. Al enkele jaren houdt de in IJmuiden gevestigde reder DFDS uitstapjes naar dergelijke parken, in samenwerking met het Havenfestival IJmuiden. ,,Dat waren twee dagen, de zaterdag en de zondag eind augustus, die altijd waren volgeboekt”, zegt DFDS-directeur Teun Wim Leene. ,,Onze Engelse collega’s van DFDS houden overigens ook dergelijke ééndagstochten.’’

Dit jaar is het havenfestival...