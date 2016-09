Bloemenstal krijgt nieuwe eigenaar

Foto Studio 2 Media/Gwendelyn Luijk Aad en Annet van Duivenvoorde stoppen na veertig jaar met hun bloemenstal in Santpoort-Zuid

SANTPOORT-ZUID - Vaste klanten kopen hun bosje rozen of zonnebloemen binnenkort niet meer van Aad en Annet van Duivenvoorde. Het echtpaar verkocht vijfendertig jaar lang bloemen tegenover de Dekamarkt in Santpoort-Zuid, maar gaat nu met pensioen.

Door Gwendelyn Luijk - 5-9-2016, 13:56 (Update 5-9-2016, 14:05)

Vanaf 1 oktober wordt de bloemenstal overgenomen. „De klanten ga ik enorm missen. Dat de wekker straks niet meer om kwart over vier ’s ochtends gaat, zal een stuk sneller wennen”, zegt Aad. Het vroege opstaan was nodig om op tijd op de bloemenveiling in Aalsmeer...