Brandweer gaat ook vriendelijk actievoeren in de regio IJmond

Brandweerwagen Velsen. Foto Fokke Zaagsma

VELSEN - De staking van de brandweer duurt nog altijd voort. Sinds eind juni gaat de brandweer alleen nog naar meldingen die eerste en tweede prioriteit hebben.

Door Susanne Moerkerk - 5-9-2016, 13:52 (Update 5-9-2016, 14:25)

Na een aantal publieksvriendelijke acties in Haarlem, gaat de brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) ook in de IJmond op ludieke wijze aandacht vragen voor hun situatie. Maikel van Vastenhoven, voorzitter van de actiegroep binnen de VRK: ,,We kunnen als brandweer het werk niet volledig neerleggen, dus draaien we zondagsdiensten. De burger merkt er niets...