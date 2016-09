Meisje op fiets aangereden door auto in Santpoort-Noord

Foto’s: Ko van Leeuwen Bekijk Fotoserie

SANTPOORT-NOORD - Een meisje op een fiets is vrijdagmiddag op de hoek van de Wüstelaan en de Wijnoldy Daniëlslaan in Santpoort-Noord in botsing gekomen met een auto.

De fietsster reed vanaf de Wüstelaan rechtdoor naar de Wijnoldy Daniëlslaan. Een oudere dame kwam met haar auto van de afgebogen Wüstelaan en reed het meisje aan. De auto is hierna nog 20 meter doorgereden, met de fiets vast onder de wagen.

Het meisje werd niet meegesleept en kon na controle door de ambulancedienst naar huis worden gebracht door de politie. Haar zwaar beschadigde fiets is bij een omwonende gestald.

De politie heeft het rijbewijs van de autobestuurster voorlopig ingenomen.