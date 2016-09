Kotter bezorgt bedrijven IJmuiden werk

foto Marcel Koster De kotter is weer geschikt voor de visserij

IJMUIDEN - Een kleine tien bedrijven uit het IJmuidense havengebied zijn de afgelopen vier maanden beziggeweest met een metamorfose van de Urker kotter UK 456, de ’Marie José’.

Door Pieter van Hove - 2-9-2016, 14:44 (Update 2-9-2016, 14:44)

De afgelopen vier jaar heeft het vissersvaartuig dienst gedaan als ’bewakingsboot’ bij offshore-werkzaamheden in de wateren van Mozambique. ,,We hebben zo’n beetje alles aan boord vervangen en opnieuw ingericht’’, licht Herbert Westerwal van de IJmuidense scheepsmakelaar Westcoasting toe. ,,Van nieuwe lieren, nieuwe netten, tot nieuwe motoren. Je kunt beter vragen wat er níet is...