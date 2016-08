Expositie kunstenaars Raadhuis voor de Kunst

Een vierluik van Afke Spaargaren.

VELSEN-ZUID - Kunstenaars Collectief Velsen brengt de jubileumexpositie KCV 25 jaar en ’Iconen en Symbolen’.

Door Mitzie Meijerhof - 1-9-2016, 15:14 (Update 1-9-2016, 16:17)

Het Velsens kunstenaars collectief bestaat uit leden die werken met diverse disciplines. Hun werken zijn te vinden in uiteenlopende stijlen.

Ze bieden de bezoekers een caleidoscoop aan inzichten en perspectieven onder andere rond het onderwerp iconen en symbolen, dat dit jaar het thema van de Monumentdag is. Vanzelfsprekend tonen zij daarnaast hun reguliere kunstwerken. In verband met het jubileumjaar is dit een mix van eerder getoond werk en...