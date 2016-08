’Tentoonstelling bij Eeuwfeest

IJMUIDEN - Gebouw ’De Visserijschool’ aan de Havenkade 55 in IJmuiden, waarin het Zee- en Havenmuseum is gevestigd, bestaat 5 september honderd jaar. Voor Nederlandse begrippen is dat voor een gebouw niet oud. Talloze gebouwen en huizen in Nederland bestaan al eeuwen. Toch voor IJmuiden, een relatief jonge plaats, is dit een bijzondere mijlpaal.

Door onze verslaggever - 1-9-2016, 14:25 (Update 1-9-2016, 14:25)

IJmuiden is pas ontstaan na en door het graven van het Noordzeekanaal in 1876. Toen kwam ook de visserij tot bloei. Een aantal hoge heren met visie richtte...