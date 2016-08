Hans Klok zweeft als dat jochie boven de bühne

foto ANP Hans Klok tijdens een horroract in Carré

AMSTERDAM - Op de muur hangen krantenknipsels met lovende recensies: ‘Hans is virtuoos als geen ander. Het publiek snakt naar adem’. Of: ‘De schoonheid van het optisch bedrog. Komt dat zien. Komt dat zien.’

Door Pieter van Hove - 1-9-2016, 12:28 (Update 1-9-2016, 12:28)

Aan de tafel zitten crewleden van Hans Klok, oud-Velsenaar en tegenwoordig woonachtig in Bloemendaal. Of Bobby Hassell, verantwoordelijk voor het geluid van de voorstelling House van Horror waarmee de illusionist tot begin oktober in Carré staat. Afgeladen vol. Bijna alle 1700 plaatsen bezet. En dat avond na avond....