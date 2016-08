De Pionier vaart eigen koers

VELSERBROEK - De vlag kon uit, de stropdas om, of de feestjurk aan: KindCentrum De Pionier werd woensdag officieel geopend, waarmee de fusie tussen basisscholen De Duinroos en De Molenweid en Kinderopvang Op Stoom een feit is.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 14:22 (Update 31-8-2016, 14:22)

Het is de aftrap van een schooljaar waarin het zogeheten ’gepersonaliseerd leren’ centraal staat. Er wordt geen afslag naar Dalton-, Montessori- of vrij onderwijs genomen, maar gekozen voor een individuele aanpak die past bij een openbare school. ,,Een onderwijsvorm die in de kinderschoenen staat in...