DFDS-tocht naar windmolenpark

IJMUIDEN - Belangstellenden kunnen zaterdag met de DFDS-boot Princess Seaways mee vanuit de Felisonterminal in IJmuiden naar het windmolenpark Amalia.

Door Pieter van Hove - 31-8-2016, 11:44 (Update 31-8-2016, 12:04)

Onderweg krijgen zij tekst en uitleg over het park door medewerkers van elektriciteitsbedrijf Eneco, beheerder van het windmolenpark. Ook is er live-muziek en een lunchmaaltijd aan boord.

Het inchecken is vanaf 10 uur en de tocht begint 11 uur. Ongeveer 14 uur is de boot weer terug in IJmuiden. De kosten voor de cruise bedragen 45 euro per persoon, kinderen tot 11 jaar betalen 35 euro. Voor boekingen: (0) 255 546660.