Wennen aan files op routes rond de Wijkertunnel

VELSEN-ZUID - Rijkswaterstaat sprak al voor de zomer de verwachting uit dat het na de vakantie wel eens druk en onrustig op de omleidingsroutes en de wegen rond de Wijkertunnel kon worden.

Door Susanne Moerkerk - 30-8-2016, 15:58 (Update 30-8-2016, 16:09)

Nu de zomervakantie in deze regio is afgelopen, trekt de Verkeersinformatiedienst (VID) de voorzichtige conclusie dat het op de wegen niet anders is dan voor de zomer.

,,Op de eerste maandag na de vakantie gingen we met een ongeluk het schip in. Het is lastig te vergelijken of het drukker is...