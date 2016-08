Groot onderzoek naar koopstromen in de Randstad

Archieffoto ANP Mensen kopen steeds vaker op internet, winkels sluiten hun deuren.

IJMOND - De provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland willen inzicht in het koopgedrag van inwoners van de Randstad. Per gemeente ontvangen enkele honderden inwoners namens de provincies een schriftelijke uitnodiging voor het grootschalige onderzoek dat begint in september.

Door Guusje Tromp - 30-8-2016, 12:18 (Update 30-8-2016, 12:18)

De afgelopen jaren heeft de detailhandel een metamorfose doorgemaakt. Mensen kopen steeds vaker op internet, winkels sluiten hun deuren. Winkelleegstand is een groot en steeds zichtbaarder probleem.

De provincies en gemeenten willen aantrekkelijke dorps- en stadscentra met een compleet winkelaanbod. Daarom wordt nu onderzoek gedaan...