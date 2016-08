Witte Theater opent met films

Foto pr Een scene uit de film Café Society.

IJMUIDEN - Marcel Klein Ovink van het Witte Theater in IJmuiden is klaar voor het nieuwe theaterseizoen. De IJmond kennelijk ook want de openingsknaller, een Ladies Night, was binnen de kortste keren uitverkocht.

Door Mitzie Meijerhof - 29-8-2016, 16:43 (Update 29-8-2016, 16:55)

Wie deze opening moet missen kan vrijdag 2 september weer voor het eerst naar de film.

,,We zijn afhankelijk van de grote bioscopen wanneer we films kunnen vertonen. Zij zijn eerst aan de beurt en daarna volgen de kleine theaters. Toch vind ik dat we er snel bij zijn en een goeie keuze hebben kunnen maken. We openen met Jason Bourne die 2 en 7 september draait. Daarna volgen de films, ’De man die Ove heet’, ’Strike a pose’, ’Neon Bull’ en ’Café Society’. Het hele seizoen zit vol prachtige films’’, aldus Klein Ovink.

Talkshow

De NV Velsen is een nieuwe driemaandelijkse talkshow in het Witte Theater, voor en door ondernemers uit Velsen. ,,Op basis van een strak redactioneel format worden door de presentatoren Michael Struis en Jaap Sluis uiteenlopende aspecten van het ondernemen belicht. De eerste talkshow is 19 september.

De eerste theatervoorstelling is op 22 september met Aron Elstak. Tussen de grote namen uit de cabaret-eredivisie plannen wij ook aanstormend talent. De 22-jarige Aron Elstak is nog op weg maar beslist op weg naar nationale roem. Hij steekt zijn hele ziel en zaligheid in zijn solo ’Met de moed der wanhoop’.

Aron is een muzikale cabaretier. Hij komt het best tot zijn recht als hij in de huid van zijn zelf verzonnen typetjes kan kruipen. Micha Wertheim staat op 29 september met de voorstelling ’Ergens Anders’ in ons theater. Op 30 september en 1 oktober zijn Erik van Muiswinkel en Justus van Oel bij ons met de cabaretvoorstelling ’Een film’. De kaarten voor 30 september zijn al uitverkocht, maar voor 1 oktober zijn nog kaarten beschikbaar’’, vertelt de theaterdirecteur.

Foyer concerten

Ook de foyerconcerten komen terug. Elke laatste zondagmiddag van de maand. ,,De eerste Foyer Live van het nieuwe seizoen is 25 september. De programmering wordt weer gedaan door Koen van der Wel. Hij is ook weer op zoek gegaan naar lokale talenten. De Kosmosis Big Band verzorgt het eerste concert van dit seizoen. De Kosmosis band speelt zowel swingende Braziliaanse stukken maar ook Latin, Afro, Jazz-Rock, Fusion en Funk.’’

Het Witte Theater heeft ook in theaterseizoen 2016/2017 weer plaats voor Art Locale. Talloze regionale verenigingen en scholen geven optredens en voorstellingen op de vloer van de grote zaal of in de zolderzaal.

Barrie Stevens

Het Witte Theater komt met drie kerstshows op 22, 23 en 24 december. ,,Het gaat om een gloednieuwe kerstproductie van Barrie Stevens. Matthijs van der Meer brengt met The Santa Babes repertoire van zowel Amerikaanse als Engelse bodem. Mister Christmas is een muzikale voorstelling vol liefde, humor, sentiment en nostalgie. Barrie Stevens gaat het stuk in ons theater repeteren. Allemaal leuke dingen, we zijn bijzonder blij met de programmering en agenda van dit seizoen. Een seizoen bomvol verrassingen’’, aldus Klein Ovink.

Het nieuwe programma inzien en kaarten reserveren kan via: www.wittetheater.nl