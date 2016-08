Imares-onderzoekers zien meer haring in zee dan vorig jaar

IJMUIDEN - Goede vooruitzichten voor de haringliefhebber. Er zit zoveel haring in de zee dat er voldoende aanvoer tegen een nette prijs verzekerd is.

Door van onze verslaggever - 29-8-2016, 15:19 (Update 29-8-2016, 15:30)

,,We hebben meer haring gezien dan vorig jaar", meldt Bram Couperus van Imares die één van de leidinggevenden was van de jaarlijkse survey voor haring en sprot in het westelijke deel van de Noordzee. Met hydro-akoestische apparatuur is de Noordzee langs het Verenigd Koninkrijk afgespeurd.

Andere delen van de zee werden door buitenlandse onderzoekers in kaart gebracht meldt de...