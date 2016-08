Te water geraakte man gereanimeerd bij Loggerstraat IJmuiden

Foto’s: Ko van Leeuwen Man gereanimeerd op de kade. Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Een man is zaterdag in het water beland bij de Loggerstaat in IJmuiden. Hij moest gereanimeerd worden.

Door internetredactie - 27-8-2016, 19:41 (Update 27-8-2016, 19:49)

Omstanders troffen het slachtoffer aan in het water van de Haringhaven tussen de kade en een hektrawler. Zij konden hem uit op het droge halen.

In IJmuiden waren veel sirenes te horen vanwege het incident. Politie, ambulance, brandweer, reddingsbrigade en KNRM kwamen snel ter plaatse.

Ook het traumateam landde met een helikopter op de kade. Na langdurige hulp ter plaatse is de man met spoed en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. De trauma-arts is meegereden.

De man was waarschijnlijk een wandelaar en geen bemanningslid van een schip. Hoe hij in het water terecht is gekomen en hoe lang hij erin heeft gelegen, is niet bekend.

De dierenambulance heeft een hond opgehaald die bij de man hoorde.