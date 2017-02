Hagedis loopt uit zak veldsla

Stichting Artisklas Haarlem ’Appie’ de ruïnehagedis

ZWAANSHOEK - Norbert de Veen uit Zwaanshoek keek vreemd op toen hij een zak veldsla opende en er een hagedis uit liep. Hij kocht de gemengde veldsla vorige week maandag bij een filiaal van de Albert Heijn in Heemstede.

De groente werd bij thuiskomst in de koelkast bewaard. Nadat er een keer van was gegeten, werd de zak weer terug in de koeling gelegd. Bij de tweede consumptie uit de zak, werd de bijzondere ontdekking gedaan. „Ik zag wat over de tafel lopen. Toen hebben we hem gevangen met wat glazen vazen en een plank eronder”, aldus Norbert de Veen. Het dier verbleef enkele dagen bij hem in een glazen stolp in huis omdat hij niet goed wist wat hij ermee aan moest. De hagedis kreeg de toepasselijke naam ’Appie’ de hagedis.

’Het dier z’n geluk’

Een vriendin die naast dierentuin Artisklas in Haarlem woont, wees De Veen op de diensten van de dierenopvang. Het beest was in goede gezondheid, merkte voorzitter Harald Ames van Artisklas op. Doordat de hagedis in de zak bijna de hele tijd in de koeling lag, was ’Appie’ in een soort winterslaap terechtgekomen en had hij geen eten of drinken nodig. De koude temperaturen zijn „het dier z’n geluk” geweest, zegt Ames. Volgens De Veen is het dier zo’n 10 tot 12 centimeter. In eerste instantie dacht hij dat het om een muurhagedis ging, maar volgens expert Harald Ames is ’Appie’ een ruïnehagedis. Een veelvoorkomende hagedissoort in Italië. Verder zag Ames dat er een stuk staart miste van het dier, maar dat begon weer terug te groeien. Ruïnehagedissen kunnen zo’n 20 centimeter lang worden.

Sla was gecontroleerd

Albert Heijn bevestigt de vondst van het dier. „We hebben vorige week hierover contact gehad met de klant”, aldus de supermarktketen. Vinder Norbert de Veen kreeg een waardebon. De supermarktketen zegt dat de sla gecontroleerd is, maar het dier zag toch kans om in de zak terecht te komen. Volgens De Veen en Ames weegt ’Appie’ bijna niets, dus aan de hand van het gewicht van de de zak veldsla kon niet achterhaald worden dat het dier in de zak zat. ’Appie’ zit op dit moment in een terrarium bij Artisklas, waar hij sinds afgelopen zaterdag verblijft.