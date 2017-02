Boekhandel Stevens biedt onderdak aan VVV Hoofddorp

Archieffoto United Photos Mede-eigenaar Lisa Snijders van Boekhandel Stevens. De winkel mag zich binnenkort VVV noemen.

HOOFDDORP - Boekhandel Stevens biedt vanaf eind maart onderdak aan de VVV. De boekwinkel is gekozen uit de drie kandidaten die zich aanmeldden om toeristisch informatiepunt te worden in het centrum van het dorp.

Door Wessel Mekking - 6-2-2017, 17:38 (Update 6-2-2017, 17:47)

Behalve Stevens waren dat Foto Gans en de bibliotheek in Het Cultuurgebouw. Volgens een woordvoerder van Amsterdam Marketing, dat met de gemeente Haarlemmermeer het initiatief nam voor het vestigen van een VVV, sprong de boekwinkel eruit. ,,De winkel heeft een grote locatie, is het best zichtbaar, is alle dagen open, heeft voldoende ruimte en een groot deel van het benodigd assortiment is reeds aanwezig.’’ Volgens mede-eigenaar Lisa Snijders is de boekwinkel in de praktijk nu al een informatiepunt voor toeristen en dagjesmensen. ,,We zijn het al officieus en straks ook officieel.’’ Ze hoop dat de winkel dankzij de VVV-status meer klanten gaat trekken.

Snijders verwacht niet dat de boekwinkel, die al een flinke verbouwing te wachten stond, een aparte VVV-balie krijgt. ,,Met een digitale zuil kom je al een heel eind’’, weet zij. Ook spelen de houding en kennis van de medewerkers van de boekwinkel volgens haar een grote rol bij het zijn van een VVV.

Bij het toeristisch informatiepunt zijn straks onder meer plattegronden, routes en allerlei VVV-bonnen verkrijgbaar. Ook biedt het digitale informatievoorziening. Hoofddorp had zo’n twaalf jaar geleden voor het laatste een VVV-kantoor.