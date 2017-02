IJsbanen Haarlemmermeer klaar voor nieuwe vorst

United Photos/Remco van der Kruis Ook zonder schaatsen kun je pret hebben op het ijs.

HAARLEMMERMEER - De ijsbanen in Haarlemmermeer zijn klaar voor de verwachte vorst. In Abbenes, Rijsenhout, Nieuw-Vennep, Zwanenburg en Lisserbroek melden de organiserende verenigingen stuk voor stuk: onze baan is er klaar voor, het hoeft alleen nog maar te gaan vriezen.

Door Hugo Prinsen - 6-2-2017, 15:47 (Update 6-2-2017, 16:14)

In Abbenes was er wel een probleem met wegstromend water door verzakkingen langs de randen, maar door die rand op een aantal plekken op te hogen blijft het water nu op zijn plek. Daarnaast zijn bladeren van de baan gekrabd, is het water aangevuld tot het benodigde peil, en de ijsmeesters melden in koor: kom maar op met die vorst. Met koude lucht uit het noordoosten is de verwachting dat het later deze week gaat vriezen. Of de vorst lang en streng genoeg wordt om de ijsbanen veilig voor gebruik te maken, is onzeker.