Drie ‘wegmisbruikers’ aan de kant gezet in Haarlemmermeer

Foto: ANP

VIJFHUIZEN - In de Haarlemmermeer zijn zaterdag en zondag drie zogenoemde ‘wegmisbruikers’ een de kant gezet. Dit had te maken met onder meer bumperkleven, rechts inhalen over een doorgetrokken streep en te hard rijden.

Door Jan Balk - 6-2-2017, 15:41 (Update 6-2-2017, 15:41)

Eén van de overtreders, een 38-jarige automobilist uit Amsterdam, werd op de N205 in Vijfhuizen staande gehouden omdat hij aan het kleven was en rechts inhaalde over de dubbele doorgetrokken streep. Een andere automobilist werd op de Fokkerweg in Oude Meer betrapt. Deze Zwitserse bestuurder viel op omdat hij veel te hard reed. De man reed 97 kilometer per uur en dat was 27 kilometer te hard.

Op de A9 in Boesingheliede werd een automobilist betrapt omdat hij meerdere malen rechts inhaalde en de snelheidslimiet van 90 kilometer per uur met 37 kilometer overschreed. Tegen alle bestuurders is proces-verbaal opgemaakt.