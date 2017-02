Salhi opvolger Van der Erve in raad Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Abdul Salhi neemt de plek in de fractie van HAP in, die is vrijgekomen na het vertrek van Brigitte van der Erve als gemeenteraadslid.

Salhi (46) is getrouwd, vader van drie kinderen en woonachtig in Hoofddorp. Het toekomstige raadslid werkt ruim 19 jaar bij de politie, sinds 2007 bij de eenheid Amsterdam. Zijn huidige functie is inspecteur. Abdul is eerder actief geweest voor HAP als fractieassistent in de raadsperiode 2006-2010.

Verder maakte hij de afgelopen jaren deel uit van het bestuur van HAP. Salhi zal per direct uit deze functie terugtreden.

Het is de bedoeling dat de Hoofddorper tijdens de raadsvergadering van donderdag al wordt geïnstalleerd als gemeenteraadslid.