Informatiemarkt over 380kV in zuiden Haarlemmermeer

Illustratie Tennet In het zuiden van Haarlemmermeer wordt de 380kV-leiding, op het kaartje de rode lijn, bovengronds aangelegd.

NIEUW-VENNEP - In restaurant Venneper Lodge wordt woensdagavond tussen 19.30 en 21 uur een informatiemarkt gehouden over de 380kV-leiding.

Door Wessel Mekking - 6-2-2017, 14:51 (Update 6-2-2017, 14:51)

Iedereen is welkom om zich bij te laten praten over bijvoorbeeld bouwproces en transportroutes voor het deel van de hoogspanningsleiding ten zuiden van Hoofddorp. Medewerkers van Tennet en aannemers geven woensdagavond uitleg over de klus en beantwoorden vragen over de 380kV-leiding. Opgeven voor de informatiemarkt hoeft niet.

Vanaf de Bennebroekerweg in Hoofddorp wordt de 380kV-verbinding in zuidwaartse richting bovengronds aangelegd. Tennet is al sinds medio 2016 aan de slag met de aanleg van de hoogspanningsleiding in Haarlemmermeer, die gaat lopen tussen Beverwijk en Bleiswijk.