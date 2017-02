Hardrijders gebruiken Leimuiderweg in Nieuw-Vennep als racebaan

Foto: ANP

NIEUW-VENNEP - In Nieuw-Vennep reden zondagmiddag zeven weggebruikers meer dan 50 kilometer te hard over de Leimuiderweg. Hun rijbewijzen zijn tijdens een controle ingenomen.

Door Jan Balk - 6-2-2017, 13:28 (Update 6-2-2017, 13:30)

In het totaal werden tijdens deze controle 51 weggebruikers aan de kant gezet. Het merendeel bleek de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur ruimschoots te hebben overschreden. 38 automobilisten reden 30 kilometer per uur of meer te hard. Ook werden bekeuringen uitgeschreven voor het niet dragen van de autogordel, te donkere getinte ramen en het rijden zonder geldig rijbewijs.

Zeven hardrijders, die 50 kilometer of meer te hard reden, konden direct hun rijbewijs inleveren. Onder hen zat een hardleerse motorrijder uit De Zilk. Hij was aan het begin van de controle bekeurd omdat hij 112 kilometer per uur had gereden. Een uur later reed hij met een snelheid van 135 kilometer per uur weer langs de controle. Hierop werd hij door een motoragent teruggehaald en moest ook hij zijn rijbewijs inleveren.