Taxichauffeur krijgt dwangsom van 10.000 euro op Schiphol

Foto: Michel van Bergen

SCHIPHOL - Een taxichauffeur is zaterdagavond tijdens een controle betrapt op illegaal taxivervoer. Hij pachtte de taxivergunning van een ander, maar reed voor zichzelf.

Door Jan Balk - 6-2-2017, 11:05 (Update 6-2-2017, 11:12)

De taxichauffeur krijgt hij een zogenoemde ‘last onder dwangsom’ van 10.000 euro. Dat bedrag moet hij betalen als hij weer in de fout gaat. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt nader onderzoek in naar de pachtconstructie.

Bij de controle zaterdagavond bleek verder dat twee andere chauffeurs te lang hadden gereden zonder de verplichte rust. Zij krijgen ieder een boete die kan oplopen tot 1000 euro. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, mogen zij pas weer passagiers meenemen als zij hun rust hebben gehad.

In totaal werden zaterdag op Schiphol door ILT en de Koninklijke Marechaussee (KMAR) achttien taxi’s gecontroleerd. Een week eerder hadden ILT en de KMAR eveneens controles gehouden. Daarbij is onder andere een snorder oftewel een illegale chauffeur opgepakt omdat hij herhaaldelijk in de fout was gegaan. Hij moet nog een dwangsom van 12.000 euro betalen en heeft een nieuwe dwangsom in het vooruitzicht gekregen van 10.000 euro. Die moet hij betalen als hij weer wordt betrapt.