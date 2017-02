In hartje Nieuw-Vennep schaatsen

foto united photos/rob van wieringen Zelfs schaatsen als het buiten dertig graden is.

NIEUW-VENNEP - De kunstijsbaan op het parkeerterrein voor De Rustende Jager is zondag aan het begin van de middag nog redelijk rustig. Een paar kinderen krabbelen over het ijs, ze moeten duidelijk wennen aan het schaatsen.

Door Annemieke Windt stadsredactie@haarlemsdagblad.nl - 5-2-2017, 16:50 (Update 5-2-2017, 16:50)

Een meisje houdt zich angstvallig vast aan de omheining van de ijsbaan. Ze zet voorzichtig een been vooruit en trekt haar andere been er achteraan. ,,Het gaat over het algemeen het beste als de ouders op afstand blijven”, zegt Nico de Jong, eigenaar van de tijdelijke...