Galerie De Meerse in Cultuurgebouw heeft nieuwe jas

Publiciteitsfoto Installatie van Suzan Drummen in de nieuwe galerie

HOOFDDORP - Galerie De Meerse in Het Cultuurgebouw in Haarlemmermeer heeft binnen het pand een nieuwe plek gekregen en is wat inrichting betreft weer helemaal toegesneden op de eisen die vandaag de dag aan een ruimte voor beeldende kunst worden gesteld.

Door Nuel Gieles - 5-2-2017, 15:57 (Update 5-2-2017, 15:57)

Ellen Witsen Elias, programmeur van de galerie vertelt: ,,Galerie De Meerse is al vanaf 1992 in Het Cultuurgebouw gevestigd en heeft sindsdien al verschillende vormen gehad. De verplaatsing die onlangs heeft plaatsgehad, was noodzakelijk omdat aan de voorkant van het gebouw...