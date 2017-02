Busje parkeerdienst Schiphol op zijn kant, bestuurder gewond

Foto's: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

SCHIPHOL - Op Rijkerstreek in Schiphol is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist gewond geraakt toen het busje dat hij bestuurde uit de bocht vloog.

Bij het ongeluk kwam het busje van een parkeerdienst op zijn kant terecht en raakte de bestuurder bekneld in zijn voertuig.

Agenten van de Koninklijke Marechaussee hebben een raam moeten forceren om bij het slachtoffer te komen.

Met behulp van de brandweer kon de automobilist uit zijn toestand worden bevrijd. In de ambulance kreeg hij vervolgens de eerste medische zorg voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

De Koninklijke Marechaussee heeft een onderzoek ingesteld om de toedracht van het ongeval te achterhalen.