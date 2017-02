Bezig bijtje John Stassen lost graag problemen op

NIEUW-VENNEP - Dik honderdvijftig reacties kreeg John Stassen nadat hem deze week de gemeentelijke erespeld was opgespeld. „Je hebt het zeker verdiend”, was dé boodschap. De bestuurder van Oranjevereniging Beatrix en wat andere clubs begint het nog te geloven ook. Als er een probleempje is, lost hij het inderdaad graag op. Ook vindt hij dat ieder mens een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. En als je die met veel plezier kan nemen, is dat toch fijn?

