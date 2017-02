Spreekuur vrouwen met borstprotheses

HAARLEM -

Voor vrouwen die borstkanker hebben of gehad hebben, houdt het Spaarne Gasthuis 15 februari een spreekuur. Dit gebeurt in samenwerking met de borstkankervereniging. Zij kunnen informatie krijgen en in gesprek gaan met (ervarings)deskundigen over protheses, badkleding en lingerie. Dit gaat op afspraak, die gemaakt kan worden via spaarnegasthuis.nl.