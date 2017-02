Steenmarter dichtbij Haarlemmermeer

Archieffoto Steenmarter.

HOOFDDORP - Hij wordt elk moment verwacht in Haarlemmermeer: de steenmarter. Op de lijst beschermde diersoorten van de gemeente staat achter de steenmarter ’heel dichtbij!’.

Door Bart Boele - 3-2-2017, 21:36 (Update 3-2-2017, 21:36)

De verwachtingen rond de komst van de steenmarter - die graag aan elektriciteitskabels knaagt en zo veel overlast kan veroorzaken - zijn hoger gespannen dan voor de boommarter, de woelspitsmuis en het damhert. Achter hun naam staat ’nog niet’.

De lijst is bijgewerkt omdat de Wet natuurbescherming in werking is getreden. Dat is de opvolger van Flora &...