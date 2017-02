Criminaliteit in Haarlemmermeer lijkt weer afgenomen

HAARLEMMERMEER - De criminaliteit in Haarlemmermeer lijkt in 2016 verder te zijn afgenomen. Vorig jaar werden in de poldergemeente 7.297 misdrijven geregistreerd, negen procent minder dan in 2015.

Door Wessel Mekking - 3-2-2017, 16:26 (Update 3-2-2017, 16:26)

De criminaliteitscijfers kennen al jaren een dalende trend. In 2013 en 2014 werden nog respectievelijk 9.322 en 8.202 misdrijven geregistreerd. Teamchef Fred Roest van de politie Haarlemmermeer presenteerde deze week met ’enige trots’ de criminaliteitscijfers aan burgemeester Theo Weterings. Hoewel het alleen gaat om geregistreerde misdrijven durft Weterings wel te stellen dat in de...