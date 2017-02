Geen subsidie voor Reptielenopvang Zwanenburg

HOOFDDORP - Het Vogelhospitaal in Haarlem en de Reptielenopvang in Zwanenburg krijgen geen geld van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Al het geld voor dierenwelzijn in de twee gemeenten gaat daar de Dierenbescherming.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 5-2-2017, 15:34 (Update 5-2-2017, 15:34)

Die Dierenbescherming is voor al het dierenwelzijn verantwoordelijk. Als dieren het beste kunnen worden opgevangen in het Vogelhospitaal of de Reptielenopvang, moet de Dierenbescherming daarvoor betalen.

,,De Dierenbescherming maakt zelfstandig afspraken met gespecialiseerde instellingen (bijvoorbeeld het Vogelhospitaal in Haarlem) over behandelingen, kwaliteit en vergoeding door de Dierenbescherming’’, stellen...