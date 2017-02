’Basisscholen hebben mannen nodig’

HOOFDDORP - Basisscholen hebben meer mannen nodig. Die mening klonk woensdag meermalen tijdens een debatavond van D66 Haarlemmermeer en Haarlemmerliede over onderwijs. Verschillende sprekers gaven hun visie op problemen en kansen in het onderwijs.

Door Hugo Prinsen - 3-2-2017, 10:52 (Update 3-2-2017, 11:23)

Meester Roel van der Klugt hield een betoog over het belang meer mannen aan te trekken in het basisonderwijs. ,,Dit is geen pleidooi tegen juffen, maar de balans is zoek. Nu is 1 op de 8 leraren op de basisschool een man. Binnen een paar jaar is dit...