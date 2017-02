Bibliotheek Haarlemmermeer wil in alle scholen aanwezig zijn

HOOFDDORP - De Bibliotheek Haarlemmermeer wil in alle scholen in het basisonderwijs aanwezig zijn. Inmiddels zijn al achttien scholen in Haarlemmermeer bij het project ’Bibliotheek op school’ aangesloten.

Door Richard Walraven - 3-2-2017, 10:46 (Update 3-2-2017, 10:46)

Volgens directeur Clinton Feurich is het project - waarbij de Bibliotheek een deel van de collectie naar de scholen overbrengt, zodat meer kinderen gaan lezen - nog maar net begonnen. ,,We willen het naar alle 63 scholen in de gemeente uitrollen.’’

De bedoeling is niet alleen het ’leesplezier’ te stimuleren. ,,We geven ook ondersteuning bij...