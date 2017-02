Garantie voor Concours Hippique

ANP

HOOFDDORP - Met een garantie van 75.000 euro, naast een subsidie van 25.000 euro, steunt de gemeente Haarlemmermeer het hernieuwde Concours Hippique in Hoofddorp.

Door Bart Boele b.boele@hollandmediacombinatie.nl - 2-2-2017, 18:11 (Update 2-2-2017, 20:05)

Gemeente betaalt nog eens maximaal 75.000 euro mee aan organisatie van evenement

,,Met de garantie willen we aangeven dat de gemeente achter de organisatie van het Concours Hippique staat’’, zegt sportwethouder Adam Elzakalai (VVD). De stichting die het evenement organiseert, kan met de gemeentegarantie makkelijker sponsors werven.

De nieuwe stichting Concours Hippique heeft de organisatie overgenomen van de stichting Vooruit die het paardenevenement sinds 1909 op touw zette, maar daar sinds twee jaar niet meer in slaagt.

Het concours keert met de herstart terug naar de oorspronkelijke datum: het weekeinde van Vaderdag (16, 17 en 18 juni). De locatie blijft het Haarlemmermeerse Bos, waar het evenement de laatste jaren werd gehouden.

De terugkeer van het Concours Hippique was ’een vurige wens’ van een aantal Hoofddorpers, maar ook van de gemeente Haarlemmermeer. Burgemeester Theo Weterings en wethouder Elzakalai hebben met acht Hoofddorpers het voortouw genomen.

,,Het wordt weer een gratis publieksevenement voor de Haarlemmermeerse bevolking’’, zegt wethouder Elzakalai. Vanuit de hippische wereld is al gemeld dat er zo’n duizend combinaties uit het hele land deelnemen aan de verschillende onderdelen van het paardenevenement.

De organisatie kost zo’n 2,5 ton. De opgerichte stichting, die geen eigen vermogen heeft, moet dat geld verdienen met startgelden, sponsors en horeca-inkomsten. De garantiestelling is een steun van de gemeente voor als blijkt dat de stichting onverhoopt geld tekort komt. ,,De gemeente past dan bij, al is dat niet de bedoeling’’, zegt \Elzakalai. Als de financiën structureel niet rondkomen, is nieuw overleg nodig.

De garantiestelling wijkt af van het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Die raad kan dan ook nog bezwaar maken tegen dit besluit van burgemeester en wethouders. Dat moet binnen acht dagen gebeuren. De verwachting is dat er geen bezwaar wordt gemaakt omdat de 75.000 euro waarschijnlijk niet wordt uitgegeven.