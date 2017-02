Maatwerk in nieuwe dorpsgids

Deze foto van Jan Pieter Bart, gemaakt op de Franklinstraat, kreeg een eervolle vermelding van de jury en komt in de dorpsgids van Badhoevedorp te staan.

BADHOEVEDORP - Maatwerk is als begrip wel van toepassing op de nieuwe dorpsgids van Badhoevedorp.

Door Bart Boele - 2-2-2017, 18:10 (Update 2-2-2017, 18:10)

De mooiste foto’s in de gids vol gegevens over dorpsactiviteiten en instellingen zijn gemaakt door inwoners van Badhoevedorp. Op initiatief van de dorpsraad en de stichting Maatvast kon iedereen meedoen aan een fotowedstrijd.

De eerste prijs is voor Dick van Rooijen met een deprimerende foto van een A9-viaduct in het dorp. Volgens de juryleden Peter Schrauwen en Renée Heijmans is de foto ,,een tekenend voorbeeld van die lelijke viaducten in Badhoevedorp die met het sluiten van de oude A9 in april snel tot het verleden zullen behoren’’.

Vierbuizenmeertje

Hans Dorlandt kreeg met een kleurrijke foto van het Vierbuizenmeertje de tweede prijs en Cliff Hill de derde prijs met wat wordt genoemd ,,een fraai contrast tussen het rustieke van de golfbaan achter de Nieuwemeerdijk en de dynamiek van Schiphol’’.

De prijzen worden uitgereikt als het eerste exemplaar van de dorpsgids beschikbaar is.

De dorpsraad van Badhoevedorp en Maatvast vinden de fotowedstrijd een succes. ,,Het is leuk dat we op deze wijze de inwoners van Badhoevedorp hebben betrokken bij de totstandkoming en vormgeving van de gids.’’