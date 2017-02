Gewonde bij botsing vrachtwagen met lijnbus bij Schiphol

SCHIPHOL - Een vrachtwagen is donderdagochtend in botsing gekomen met een lijnbus op de Rijkerstreek op Schiphol. Daarbij raakte één persoon gewond.

Door Frank van der Molen - 2-2-2017, 9:49 (Update 2-2-2017, 9:53)

Het is niet bekend of het om een inzittende van de bus gaat of de vrachtwagenchauffeur.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De politie is ter plaatse om onderzoek te doen naar de toedracht van het ongeval.