27 vogelsoorten weg uit Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Door het kappen van 609 bomen en de aanpak van de rest van het Wandelbos van Badhoevedorp dreigen 27 soorten vogels uit het gebied te verdwijnen. De dorpsraad maakt zich daar zorgen over.

Door Bart Boele - 1-2-2017, 17:49 (Update 1-2-2017, 17:49)

Zorgen dorpsraad over kappen Wandelbos

Op de plek van het huidige Wandelbos en snelweg A9 komen de woonwijk Quatrebras en een nieuw, maar veel kleiner park te liggen. Daarvoor worden al die bomen gekapt, net als twee jaar geleden aan de westkant van de A9 gebeurde.

Dat gaat ten koste van vogelsoorten als ekster, koolmees, pimpelmees, boomklever, merel, roodborst, winterkoning, kraai, duif, vink en buizerd, die allemaal in dit openbaar groen voorkomen. Dat is in 2009 vastgesteld door de Grontmij.

Volgens de gemeente Haarlemmermeer wordt het nieuwe park bijna net zo groot als het huidige wandelbos. Dat kan wel zijn, zegt de dorpsraad, maar het nieuwe groen is heel anders. ,,Het ligt gedeeltelijk tussen de nieuwe woningen van de wijk Quatrebras in, dat heeft een heel andere uitstraling dan een wandelbos’’, zegt dorpsraadvoorzitter Anne Marie Kamevaar.

Met het nieuwe, verspreide groen vertrekken naar verwachting 27 vogelsoorten. ,,De vleermuizen zijn aan de hand genomen naar hun nieuwe leefomgeving maar wij vragen ons af waar de vogels straks blijven.’’

De gemeente wil het nieuwe park op de plek van de huidige snelweg A9 een wandelpad geven van vier meter breed asfalt. Kamevaar: ,,Dat is een verwijzing naar de snelweg die binnenkort uit het dorp is verdwenen. Wij vragen ons af waarom de Badhoevedorpers die zouden willen hebben.’’

Ouderen, kinderen en fietsers komen elkaar op dat pad op een onveilige manier tegen. ,,Alternatieven zijn goed mogelijk, zoals een haag als afscheiding’’, aldus de dorpsraad. De gemeente Haarlemmermeer ziet vooralsnog niks in de aangedragen alternatieven.

Nu de oude A9 wordt afgesloten voor autoverkeer en rap daarna wordt ontmanteld, wordt meteen aansluitend gewerkt aan de nieuwe inrichting van dit stuk Badhoevedorp. Er wordt gewerkt aan het bouwrijp maken van de gronden waar de korfbal- en de pétanqueclub naartoe verhuizen. De weide van de kinderboerderij wordt ook verplaatst. De A9 moet in 2019 zijn verdwenen uit het dorp.