Vennepse Oranjevereniging haalt de broekriem aan

Foto Michel van Bergen Beeld van Koningsdag 2015 in Nieuw-Vennep.

NIEUW-VENNEP - Onzekerheid over de komst van de kermis, een feestprogramma dat nog niet compleet gepresenteerd kon worden en een financieel plaatje dat veel vragen opriep. Maar het bestuur van Oranjevereniging Beatrix was tijdens de jaarvergadering over één ding wel duidelijk: een contributieverhoging van vijftig procent.

Door Ronnie van der Knaap - 1-2-2017, 13:56 (Update 1-2-2017, 14:02)

Met de uitreiking van de gemeentelijke erespeld aan voorzitter John Stassen, begon de vergadering feestelijk, maar de boodschap die penningmeester Hans den Ouden daarna bracht, gaf weinig reden tot vreugde. De boosdoener was het Oranjecongres dat...