Lange levens vol verhalen om te verfilmen in Haarlemmermeer [video]

BADHOEVEDORP - Een film over je leven maken. Ook in Badhoevedorp gaan ouderen dat binnenkort doen. De animo is er, bleek tijdens een informatie-ochtend in Activiteitencentrum ’t Rietland.

Door Paul van der Kooijp.van.der.kooij@hollandmediacombinatie.nl - 1-2-2017, 14:00 (Update 1-2-2017, 14:11)

Natuurlijk, er waren ook twijfels. Zo was de één bang dat vingers te veel zouden trillen en een ander dat de handen te weinig kracht hadden en de ogen te weinig zicht. Maar Anne-marie Corman, kunstenares en leidster van de cursus ’Coming oud’, kwam met de ene na de andere geruststellende mededeling. Neem de...