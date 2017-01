Erespeld voor John Stassen

NIEUW-VENNEP - De voorzitter van Oranjevereniging Beatrix in Nieuw-Vennep, John Stassen, stond gisteravond tijdens de algemene ledenvergadering in zalencentrum Het Trefpunt onverwacht volop in de belangstelling. Hij kreeg uit handen van locoburgemeester Marjolein Steffens de erespeld van de gemeente Haarlemmermeer.

Stassen kreeg die onderscheiding niet alleen voor zijn inzet voor de Oranjevereniging. De Venneper is al vele jaren actief als vrijwilliger voor verschillende organisaties. Hij is lid van de Rotary, penningmeester van tennisclub De Kikkers, van de Oranjevierdaagse Nieuw-Vennep en van Stichting Autocross Haarlemmermeer. Verder is hij lid van de raad van toezicht van De Meerse en lid van Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid.