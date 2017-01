Man aangehouden voor diefstal gereedschap Zwaanshoek

Foto: ANP

ZWAANSHOEK - Een 27-jarige man uit Hoofddorp is van maandag op dinsdagnacht rond 02.30 uur aangehouden op de Spieringweg.

Door Internetredactie - 31-1-2017, 18:36 (Update 31-1-2017, 18:36)

Dit gebeurde nadat hij gereedschap had gestolen vanaf een bouwterrein. Getuigen hadden gezien dat er twee personen op het afgesloten terrein liepen. Agenten wisten uiteindelijk één van de twee mannen aan te houden.

De andere verdachte was onder de modder gevlucht. Ondanks dat de helikopter werd ingezet, is de man niet aangetroffen. De politie stelt een onderzoek in naar de diefstal.