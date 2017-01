Petra Stroomer is nieuwe dorpskoningin

Foto: Frans Tol Petra Stroomer mag zich een jaar lang Koningin van Nieuw-Vennep noemen.

NIEUW-VENNEP - Petra Stroomer is de nieuwe koningin van Nieuw-Vennep. Ze volgt Annelies Groenewoud op, die de taken van dorpskoningin afgelopen jaar op zich nam.

Door Frans Tol en Alex Stolwijk - 31-1-2017, 12:03 (Update 31-1-2017, 12:25)

Stroomer (43) is de nieuwste in een inmiddels twaalf namen tellende rij van koninginnen van Nieuw-Vennep. De traditie begon in 2006 met de benoeming van Kitty Noordzij. Ook vrouwen als Corrie van Breemen, Mien Potman en Monique Beelt werden ooit gekroond.

Hoewel er de nodige verplichtingen aan vast zitten - de dorpskoningin opent onder meer het bal tijdens Koningsnacht en is aanwezig bij verschillende evenementen van Oranjevereniging Beatrix - is de titel bedoeld als ereblijk voor vrouwen die veel voor de samenleving betekenen.

Dat geldt ook voor Stroomer, die zich al jaren inzet voor - onder meer - de EHBO Vereniging Nieuw-Vennep en de Oranje Avond4Daagse. In het verleden was ze twintig jaar leidinggevende bij Scouting Kagiwepi.

Reden genoeg voor het comité van ex-koninginnen haar unaniem te benoemen. Ze liet veertien andere genomineerden uit het dorp achter zich.

De Vennepse, getrouwd en moeder van een dochter en zoon, is een bekende verschijning in het dorp. „Mijn kinderen willen wel met me mee om boodschappen te gaan doen, op voorwaarde dat ik niet voortdurend met mensen ga staan praten.”

Ze reageert enthousiast op haar benoeming. „Ik vind dit echt alleen maar leuk, het is een hele eer. Ik kijk er echt naar uit en heb er nu al zin in.”