Hoofddorper steelt gereedschap in Zwaanshoek

Foto: ANP

ZWAANSHOEK - Twee mannen hebben op een gesloten bouwterrein aan de Spieringweg in Zwaanshoek in de nacht van zondag op maandag gereedschap gestolen. Een verdachte is aangehouden.

Door Jan Balk - 31-1-2017, 9:59 (Update 31-1-2017, 10:05)

Een getuige zag de twee mannen op een bouwterrein lopen. Eén van de twee verdachten, een 27-jarige man uit Hoofddorp, kon worden gepakt.

Hij was gevlucht en zat onder de modder. De verdachte had gestolen gereedschap bij zich.

Ondanks een zoekactie, waarbij onder meer een politiehelikoper was ingezet, werd de andere verdachte niet gevonden. De politie onderzoekt de zaak.