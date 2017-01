Restaurant Upstairs boven Sylvia’s Leeuwtje

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Chef-kok Richard Lens en horecaondernemer Sylvia Potman in restaurant Upstairs.

NIEUW-VENNEP - De bovenverdieping van Brasserie Café Sylvia's Leeuwtje gaat vanaf woensdag verder als restaurant Upstairs.

Door Wessel Mekking - 30-1-2017, 19:04 (Update 30-1-2017, 19:21)

Het wordt het domein van chef-kok Richard Lens. Hij is nu ook al verantwoordelijk voor de keuken van Sylvia’s Leeuwtje. Beneden kan ook in de toekomst nog gegeten worden, maar dan alleen simpelere gerechten als een sateetje met patat en borrelhapjes. Op de begane grond is alleen nog plateservice, oftewel al het eten op één bord, vertelt Sylvia Potman, de vrouw achter Sylvia’s Leeuwtje.

Boven, waar vanaf...